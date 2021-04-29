7 победа подряд. Калинина вышла в четвертьфинал турнира

Ангелина Калинина продлила победную серию

  • 29.04.2021 16:31
  • 689 просмотров
  • 2 комментария
7 победа подряд. Калинина вышла в четвертьфинал турнира
© ФТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Хорватии Zagreb Ladies Open ITF.

Калинина в трех сетах обыграла француженку Диан Парри - 6:7, 6:3, 6:2.

Ангелина продлила победную серию до 7 матчей.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 29.04.2021 17:51
    0
    Молодець! Програла перший сет, але зібралась.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.04.2021 17:44
    0
    На рівні таких турнирів вона і 17 матчів поспіль може виграти
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 29.04.2021 17:51
    0
    Молодець! Програла перший сет, але зібралась.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.04.2021 17:44
    0
    На рівні таких турнирів вона і 17 матчів поспіль може виграти
    Ссылка
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