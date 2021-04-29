7 победа подряд. Калинина вышла в четвертьфинал турнира

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Хорватии Zagreb Ladies Open ITF.
Калинина в трех сетах обыграла француженку Диан Парри - 6:7, 6:3, 6:2.
Ангелина продлила победную серию до 7 матчей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.