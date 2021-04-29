«Конспекты Луческу». Олег Гусев рассказал о работе с тренером Динамо

За опытным наставником можно записывать

  • 29.04.2021 16:11
  • 2506 просмотров
  • 1 комментарий
«Конспекты Луческу». Олег Гусев рассказал о работе с тренером Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Экс-игрок «Динамо» Олег Гусев, который работает в тренерском штабе Мирчи Луческу, рассказал об удачном сезоне и опыте наставника.

«Очень рад, что «Динамо» снова чемпион. Спасибо ребятам за все месяцы работы. Конечно, это прогресс, давно не были чемпионами. Прогресс есть, но останавливаться никто не будет. И Луческу, и президент клуба сказали сейчас, что только идти дальше».

«Работа с Луческу? Конечно, у него есть, что взять и чему учиться. Сколько - 40-50 лет стажа. Каждая тренировка, каждое собрание - можно что-то почерпнуть. А когда собирается весь штаб, то за ним можно записывать».

«Конспекты Луческу? Ну да. Не конспекты конечно, но умные и мудрые вещи рассказывает», - сказал Гусев.

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Источник — ПроФутбол

(15 голосов)

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Комментарии
    waw
    online
      waw, 29.04.2021 17:34
    0
    рано ліпити культ особи мірчі,з ким він мав боротися за золото ? з олександрією ? зоря навіть за 2-е місце не хоче боротися
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 29.04.2021 17:34
    0
    рано ліпити культ особи мірчі,з ким він мав боротися за золото ? з олександрією ? зоря навіть за 2-е місце не хоче боротися
    Ссылка
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