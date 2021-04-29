«Конспекты Луческу». Олег Гусев рассказал о работе с тренером Динамо

Экс-игрок «Динамо» Олег Гусев, который работает в тренерском штабе Мирчи Луческу, рассказал об удачном сезоне и опыте наставника.

«Очень рад, что «Динамо» снова чемпион. Спасибо ребятам за все месяцы работы. Конечно, это прогресс, давно не были чемпионами. Прогресс есть, но останавливаться никто не будет. И Луческу, и президент клуба сказали сейчас, что только идти дальше».

«Работа с Луческу? Конечно, у него есть, что взять и чему учиться. Сколько - 40-50 лет стажа. Каждая тренировка, каждое собрание - можно что-то почерпнуть. А когда собирается весь штаб, то за ним можно записывать».

«Конспекты Луческу? Ну да. Не конспекты конечно, но умные и мудрые вещи рассказывает», - сказал Гусев.