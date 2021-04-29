ЖАЖА: «Шахтер был сильнее Динамо. С ним сложно соперничать»

Бывший футболист «Металлиста» поделился мнением об украинском противостоянии

  • 29.04.2021 15:39
  • 744 просмотра
  • 1 комментарий
ЖАЖА: «Шахтер был сильнее Динамо. С ним сложно соперничать»
© ФК Металлист. Жажа Коэльо

35-летний экс-форвард «Металлиста» Жажа Коэльо рассказал о самых сильных игроках харьковской команды и поделился мнением о противостоянии киевского «Динамо» с донецким «Шахтером».

— Три самых сильных игрока «Металлиста»?
— Самый сильный — Клейтон Шавьер. И, и, и? Эдмар. Марлос. И Рыкун, конечно. Рики. Рикельме! Самый сильный украинский футболист среди всех, кого я встречал, не только в «Металлисте».

— Самый сильный оппонент, против которого играли в Украине?
— Фернандиньо. У «Шахтера» было много отличных футболистов, но Фернандиньо это что-то с чем-то. С «Шахтером» было сложно соперничать. Они были сильнее «Динамо».

— Дружили с бразильцами «Шахтера»?
— Общался. С Фернандиньо, Жадсоном, Брандао, — сказал Жажа в интервью журналу «Футбол».

Контракт Жажи принадлежал «Металлисту» с 2008 по 2010 годы и с 2013 по 2014 годы.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 29.04.2021 15:52
    +1
    Эх было время и был неплохой чемп с 5-7 неплохими командами.
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 29.04.2021 15:52
    +1
    Эх было время и был неплохой чемп с 5-7 неплохими командами.
    Ссылка
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