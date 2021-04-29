ЖАЖА: «Шахтер был сильнее Динамо. С ним сложно соперничать»

35-летний экс-форвард «Металлиста» Жажа Коэльо рассказал о самых сильных игроках харьковской команды и поделился мнением о противостоянии киевского «Динамо» с донецким «Шахтером».

— Три самых сильных игрока «Металлиста»?

— Самый сильный — Клейтон Шавьер. И, и, и? Эдмар. Марлос. И Рыкун, конечно. Рики. Рикельме! Самый сильный украинский футболист среди всех, кого я встречал, не только в «Металлисте».

— Самый сильный оппонент, против которого играли в Украине?

— Фернандиньо. У «Шахтера» было много отличных футболистов, но Фернандиньо это что-то с чем-то. С «Шахтером» было сложно соперничать. Они были сильнее «Динамо».

— Дружили с бразильцами «Шахтера»?

— Общался. С Фернандиньо, Жадсоном, Брандао, — сказал Жажа в интервью журналу «Футбол».

Контракт Жажи принадлежал «Металлисту» с 2008 по 2010 годы и с 2013 по 2014 годы.