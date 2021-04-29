Влада ЗИНЧЕНКО: «Горжусь тем, что я — болельщик сборной Украины»

Украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, рассказала о своем отношении к украинской национальной команде.
«29 лет назад сборная Украины сыграла первый матч в своей истории. Признаюсь честно, я тогда еще не болела за нашу сборную... Ведь в 1992 году у моих родителей был лишь «конфетно-букетный» период.
Но сейчас я горжусь тем, что я — болельщик сборной Украины. Один из миллионов. И имею честь последние три года работать с главной командой страны и объединять сборную с ее многочисленной аудиторией.
В день всеукраинского футбола хочу поздравить всех наших. А не только тех, о ком мы рассказываем перед камерами», — написала Влада.
Источник — Instagram
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