Влада ЗИНЧЕНКО: «Горжусь тем, что я — болельщик сборной Украины»

Украинская ведущая считает честью работать с главной командой страны

  • 29.04.2021 15:23
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Влада ЗИНЧЕНКО: «Горжусь тем, что я — болельщик сборной Украины»
© Instagram. Влада Зинченко

Украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, рассказала о своем отношении к украинской национальной команде.

«29 лет назад сборная Украины сыграла первый матч в своей истории. Признаюсь честно, я тогда еще не болела за нашу сборную... Ведь в 1992 году у моих родителей был лишь «конфетно-букетный» период.

Но сейчас я горжусь тем, что я — болельщик сборной Украины. Один из миллионов. И имею честь последние три года работать с главной командой страны и объединять сборную с ее многочисленной аудиторией.

В день всеукраинского футбола хочу поздравить всех наших. А не только тех, о ком мы рассказываем перед камерами», — написала Влада.

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Источник — Instagram

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