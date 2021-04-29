На матч с Ворсклой Динамо отправится автобусом

В субботу, 1 мая, киевское «Динамо» на выезде сыграет с полтавской «Ворсклой» в рамках 24-го тура УПЛ.
«На матч в Полтаву команда отправляется завтра после дневной тренировки. Автобусом», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Стартовый свисток поединка «Ворскла» — «Динамо» прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — Telegram
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