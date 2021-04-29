Последний тур - 9 мая. УПЛ опубликовала расписание

Последний тур чемпионата Украины сезона 2020/21 состоится 9 мая. Все 7 поединков состоятся в одно время - в 17:00.
26-й тур УПЛ
Колос - Динамо
Шахтер - Ингулец
Заря - Александрия
Мариуполь - Десна
Днепр-1 - Рух
Львов - Олимпик
Минай - Ворскла
Ранее УПЛ перенесла последний тур, чтобы сборная Украины получила больше времени на подготовку к Евро-2020.
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Источник — УПЛ
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