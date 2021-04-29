Рамос готов снизить финансовые аппетиты, чтобы остаться в Реале

35-летний капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет остаться в клубе. Как сообщает ABC, испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты, чтобы заключить двухлетний контракт.
«Реал»все еще намерен предложить 35-летнему игроку соглашение на один год.
Срок действующего контракта центрального защитника с «Реалом» истекает летом.
В этом сезоне на счету Рамоса 15 матчей в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что Рамос вскоре вернется после заражения коронавирусом.
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Источник — ABC
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