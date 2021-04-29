Рамос готов снизить финансовые аппетиты, чтобы остаться в Реале

Защитник может продлить контракт

  • 29.04.2021 13:26
  • 942 просмотра
  • 4 комментария
Рамос готов снизить финансовые аппетиты, чтобы остаться в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет остаться в клубе. Как сообщает ABC, испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты, чтобы заключить двухлетний контракт.

«Реал»все еще намерен предложить 35-летнему игроку соглашение на один год.

Срок действующего контракта центрального защитника с «Реалом» истекает летом.

В этом сезоне на счету Рамоса 15 матчей в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Рамос вскоре вернется после заражения коронавирусом.

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Источник — ABC

(2 голоса)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 29.04.2021 14:33
    0
    futbolboss, 29.04.2021 14:08
    Ах ты ж *****, Бэтмена на тебя нет))) Готовся вообщем, будет в новом сезон сокрушен твой "циганский табор", даже старый Будулай не поможет)))
    "циганский табор" который кочует по всей стране и нигде его не любят уже сокрушен, так что выдыхай бобер
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 14:08
    -1
    Nevershot, 29.04.2021 13:38
    Лучше вообще завершить карьеру чем в кротопомойку идти Агуэро вон 4 года едет уже - привет закарпатлоху
    Ах ты ж *****, Бэтмена на тебя нет))) Готовся вообщем, будет в новом сезон сокрушен твой "циганский табор", даже старый Будулай не поможет)))
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 29.04.2021 13:38
    0
    futbolboss, 29.04.2021 13:33
    Come to Shakhtar, как любят писать турки)
    Лучше вообще завершить карьеру чем в кротопомойку идти Агуэро вон 4 года едет уже - привет закарпатлоху
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 13:33
    -4
    Come to Shakhtar, как любят писать турки)
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 29.04.2021 14:33
    0
    futbolboss, 29.04.2021 14:08
    Ах ты ж *****, Бэтмена на тебя нет))) Готовся вообщем, будет в новом сезон сокрушен твой "циганский табор", даже старый Будулай не поможет)))
    "циганский табор" который кочует по всей стране и нигде его не любят уже сокрушен, так что выдыхай бобер
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 29.04.2021 13:38
    0
    futbolboss, 29.04.2021 13:33
    Come to Shakhtar, как любят писать турки)
    Лучше вообще завершить карьеру чем в кротопомойку идти Агуэро вон 4 года едет уже - привет закарпатлоху
    Ссылка
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