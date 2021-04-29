ДОДО: «Надо меняться и быть лучше»

Защитник «Шахтера» – о последних результатах

  • 29.04.2021 11:57
  • 326 просмотров
  • 3 комментария
ДОДО: «Надо меняться и быть лучше»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Додо прокомментировал последние результаты и рассказал о задачах в оставшихся матчах.

– Как атмосфера в команде, учитывая последние результаты?
– Поражения многому учат. Год прошел не так хорошо, но нельзя сказать, что мы весь сезон провалили. Когда играли в Лиге чемпионов, показывали качественный футбол, а затем уже вошли во вторую половину чемпионата, возможно, не на том же уровне, всем чего-то не хватало. Нужно сконцентрироваться на последних трех матчах и гарантировать себе выход в Лигу чемпионов. А уже потом завершить сезон, понять, в чем мы ошиблись, чтобы не повторить этого в следующем и заработать титулы.

– С чем связаны такие результаты в 2021 году?
– Сложно объяснить. Сейчас клуб проходит через сложности. Такая ситуация не только у нас, посмотрите на «Барселону», которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон. Всегда есть моменты спада. Надо собраться, вырасти, понять, в чем ошиблись, и в следующем сезоне быть более зрелыми.

– «Шахтер» не выполнил задач на сезон. Насколько теперь тяжело готовиться к оставшимся матчам?
– Этот момент стал для нас сложным, потому что, конечно же, все хотели выиграть трофей. Но мы профессионалы, должны всегда быть с холодной головой и готовиться к каждому поединку, словно к финалу. Как сказал Дарио Срна, эти три матча – финалы, так что будем стараться показать качественный футбол. А что произошло, уже осталось в прошлом. Надо меняться и быть лучше.

– Что можешь сказать о предстоящем сопернике, «Днепре-1»?
– Хорошая команда, показывает достойный футбол. Будет хороший и непростой матч. Постараемся сделать все, чтобы выиграть, потому что для нас первоочередная цель – победить во всех оставшихся встречах. Нужно показать хороший футбол, чтобы добиться этой важной победы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 12:56
    0
    Ему реально текст писал закарпатфан
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.04.2021 12:55
    0
    Bolshoi, 29.04.2021 12:52
    Такая ситуация не только у нас, посмотрите на «Барселону», которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон.
    -------------------

    Теперь всё понятно, просто этот сезон не для европейских грандов.
    Ага и чуть ли не в первый раз пары полуфиналистов такие что вообще фиг предскажешь фаворита ) Все топового уровня )
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 12:52
    +2
    Такая ситуация не только у нас, посмотрите на «Барселону», которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон.
    -------------------

    Теперь всё понятно, просто этот сезон не для европейских грандов.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 12:52
    +2
    Такая ситуация не только у нас, посмотрите на «Барселону», которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон.
    -------------------

    Теперь всё понятно, просто этот сезон не для европейских грандов.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 12:56
    0
    Ему реально текст писал закарпатфан
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.04.2021 12:55
    0
    Bolshoi, 29.04.2021 12:52
    Такая ситуация не только у нас, посмотрите на «Барселону», которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон.
    -------------------

    Теперь всё понятно, просто этот сезон не для европейских грандов.
    Ага и чуть ли не в первый раз пары полуфиналистов такие что вообще фиг предскажешь фаворита ) Все топового уровня )
    Ссылка
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