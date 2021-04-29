Цыганков проводит лучший сезон по средней результативности

В среднем Виктор забивает по 2 мяча в каждых трех играх

  • 29.04.2021 10:59
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Цыганков проводит лучший сезон по средней результативности
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Лучший бомбардир «Динамо» Виктор Цыганков имеет отличную возможность установить личный рекорд по средней результативности в УПЛ в отдельно взятом турнире.

В нынешнем сезоне на счету Виктора 12 голов в 18-ти матчах (14 в основе), что дает 0,66 голов в среднем за поединок. Это чуть выше, чем в его лучшем сезоне (2018/2019), когда в 31-м матче он отличился 18 раз (0,58).

Таблица средней результативности Цыганкова в УПЛ

1. 2020/2021 - 0,66 (12 голов в 18-ти матчах)

2. 2018/2019 - 0,58 (18 голов в 31-м матче)

3. 2019/2020 - 0,51 (14 голов в 27-ми матчах)

4. 2017/2018 - 0,48 (13 голов в 27-ми матчах)

5. 2016/2017 - 0,15 (3 гола в 20-ти матчах)

Итого: 0,48 голов за карьеру в УПЛ (60 в 123-х матчах).

Впереди у «Динамо» три поединка - против «Ворсклы», «Мариуполя» и «Колоса». Если Цыганков сыграет во всех трех из них, то для личного рекорда ему хватит одного забитого мяча.

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Источник — ФК Динамо Киев

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