Цыганков проводит лучший сезон по средней результативности

Лучший бомбардир «Динамо» Виктор Цыганков имеет отличную возможность установить личный рекорд по средней результативности в УПЛ в отдельно взятом турнире.

В нынешнем сезоне на счету Виктора 12 голов в 18-ти матчах (14 в основе), что дает 0,66 голов в среднем за поединок. Это чуть выше, чем в его лучшем сезоне (2018/2019), когда в 31-м матче он отличился 18 раз (0,58).

Таблица средней результативности Цыганкова в УПЛ

1. 2020/2021 - 0,66 (12 голов в 18-ти матчах)

2. 2018/2019 - 0,58 (18 голов в 31-м матче)

3. 2019/2020 - 0,51 (14 голов в 27-ми матчах)

4. 2017/2018 - 0,48 (13 голов в 27-ми матчах)

5. 2016/2017 - 0,15 (3 гола в 20-ти матчах)

Итого: 0,48 голов за карьеру в УПЛ (60 в 123-х матчах).

Впереди у «Динамо» три поединка - против «Ворсклы», «Мариуполя» и «Колоса». Если Цыганков сыграет во всех трех из них, то для личного рекорда ему хватит одного забитого мяча.