Шахтер объявил о начале продажи билетов на матч с Днепром-1

Матч 24-го тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Днепр-1» пройдет со зрителями.



С 1 мая в Киеве отменяется красный уровень эпидемической опасности: данное решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



В субботу, 1 мая, на НСК «Олимпийcкий» состоится поединок 24-го тура УПЛ «Шахтер» – «Днепр-1». Он начнется в 17:00 и пройдет с болельщиками на трибунах.



ФК «Шахтер» начал реализацию билетов стоимостью от 50 гривен.



Купить билеты можно по ссылке.