Олег МАТВЕЕВ: «Четвертое место в чемпионате отдаю Ворскле»

Экс-футболист – о борьбе за еврокубковые места

  • 29.04.2021 10:49
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Олег МАТВЕЕВ: «Четвертое место в чемпионате отдаю Ворскле»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий «Шахтера» и «Динамо» Олег Матвеев дал свой прогноз на борьбу за еврокубковые места.
 
— Олег, матч против «Олимпика» закрыл для «Заря» дорогу ко второму месту?
— Да. Для команды Виктора Скрипника это была решающая игра. Возможно, у «Зари» и не стояла задача побороться за второе место, но сейчас в любом случае это уже нереальная цель. Впереди три тура, но у «Шахтера» преимущество в четыре очки и календарь, на мой взгляд, чуть-чуть легче. Хотя если трезво рассуждать, даже при выигрыше луганчан у «Олимпика», не думаю, чтобы горняки отдали конкуренту место в квалификации Лиги чемпионов.   
 
— Но в тоже время «Заря» нынешнее свое третье место не отдаст?
— У нее тоже преимущество перед ближайшим соперником в четыре очка, поэтому и этот вопрос, считаю, можно закрывать. Во всяком случае, по игре луганчане железно заслужили бронзовые медали. А вот дальше будет упорная борьба.
 
— В которой вы отдаете предпочтение…
— На данный момент четвертое место я отдаю «Ворскле». Полтавчане в последнее время показывают наиболее качественный футбол среди всех претендентов на эту позицию. Да, в прошлом туре полтавчане проиграли «Колосу» с крупным счетом. Но это исключение из правил. Бывают такие дни, когда ничего не получается. Но опять же, в общем, команда Юрия Максимова выглядит стабильнее того же «Колоса» и «Десны».   
 
— Но у «Ворсклы» ближайший матч с «Динамо».
— Киевляне отмечали победу в чемпионате, немного расслабились. Не думаю, что Мирча Луческу выставит на игру в Полтаве самый боевой состав. Наставник в ближайших матчах будет экспериментировать, давать поиграть футболистам, которые меньше попадали в основной состав и планомерно готовиться к финалу Кубка Украины.
 
— Кстати, после зимнего перерыва именно «Десне» многие специалисты отдавали третье место…
— Согласен, но на данный момент черниговцы переживают спад. На мой взгляд, не может команда, которая претендует на высокие места проигрывать два матча кряду оппонентам, находящимся в подвале турнирной таблицы… У Александра Рябоконя нет глубины состава. Вылетели из-за травм Будковский, а потом лучший их игрок Тотовицкий и результат пропал.
 
— В итоге, какова будет ваша финишная расстановка вверху турнирной таблицы?
— Чемпиона мы уже знаем, вторым будет «Шахтер», третьей — «Заря», четвертой — «Ворскла», пятым — «Колос» и шестой — «Десна»… Но это лично мое мнении, в футболе ведь всякое может произойти (улыбается).

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Источник — zbirna.com

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