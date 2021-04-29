Челси готов продать Абрахама

Цена вопроса – 40 млн фунтов

  • 29.04.2021 08:39
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Челси готов продать Абрахама
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам этим летом может сменить клубную прописку.

23-летний футболист с приходом на пост главного тренера Томаса Тухеля стал реже появляться на поле.

По данным источника, лондонский клуб готов продать 23-летнего англичанина, если получит предложение в размере 40 млн фунтов.

В этом сезоне Абрахам 31 раз выходил на поле в составе «Челси», забив 12 голов и отдав 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет купить форвардов «Челси» и «Арсенала».

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Источник — The Telegraph

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