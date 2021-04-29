Челси готов продать Абрахама

Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам этим летом может сменить клубную прописку.
23-летний футболист с приходом на пост главного тренера Томаса Тухеля стал реже появляться на поле.
По данным источника, лондонский клуб готов продать 23-летнего англичанина, если получит предложение в размере 40 млн фунтов.
В этом сезоне Абрахам 31 раз выходил на поле в составе «Челси», забив 12 голов и отдав 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет купить форвардов «Челси» и «Арсенала».
Источник — The Telegraph
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