Паулу ФОНСЕКА: «Нам противостоит великий клуб»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого поединка 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Для нас этот матч невероятно важен. Мы не так часто доходим до еврокубкового полуфинала и прекрасно понимаем всю важность момента. Уже видели здесь наших болельщиков, и их поддержка нам очень пригодится. Нам противостоит великий клуб, который выглядит главным фаворитом на победу в турнире. Безусловно, нам придется очень сложно. «Юнайтед» — отличная команда, но у нас тоже есть амбиции», — считает Фонсека.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится в четверг, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.