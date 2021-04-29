Паулу ФОНСЕКА: «Нам противостоит великий клуб»

Наставник «Ромы» готовит свою команду к противостоянию с «Манчестер Юнайтед»

  • 29.04.2021 04:34
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Паулу ФОНСЕКА: «Нам противостоит великий клуб»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого поединка 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Для нас этот матч невероятно важен. Мы не так часто доходим до еврокубкового полуфинала и прекрасно понимаем всю важность момента. Уже видели здесь наших болельщиков, и их поддержка нам очень пригодится. Нам противостоит великий клуб, который выглядит главным фаворитом на победу в турнире. Безусловно, нам придется очень сложно. «Юнайтед» — отличная команда, но у нас тоже есть амбиции», — считает Фонсека.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится в четверг, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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