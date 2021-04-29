ФРАНКОВ: «Удаление Василя — это что вообще? Что он сделал неправильно?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал неоднозначное удаление голкипера луганской «Зари» Николы Василя в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ с донецким «Олимпиком» (1:2).

«Блин. Удаление Василя при отсутствии игрового нарушения — это что вообще? Мяч же в игру ввел Шевченко...

Разъяснение с места: был офсайд, то есть «Заря» исполнила свободный удар.

Вот кто пояснит, что удаленный голкипер «Зари» сделал неправильно? При всем сочувствии к Каргбо — именно он мог избежать этого ужасающего на вид стыка!», — написал Франков.