ФРАНКОВ: «Удаление Василя — это что вообще? Что он сделал неправильно?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал неоднозначное удаление голкипера луганской «Зари» Николы Василя в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ с донецким «Олимпиком» (1:2).
«Блин. Удаление Василя при отсутствии игрового нарушения — это что вообще? Мяч же в игру ввел Шевченко...
Разъяснение с места: был офсайд, то есть «Заря» исполнила свободный удар.
Вот кто пояснит, что удаленный голкипер «Зари» сделал неправильно? При всем сочувствии к Каргбо — именно он мог избежать этого ужасающего на вид стыка!», — написал Франков.
Источник — Telegram
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