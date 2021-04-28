Зинченко вышел на поле и сразу сделал ассист. Ман Сити забил ПСЖ

Украинский игрок быстро записал на свой счет результативную передачу

  • 28.04.2021 23:27
  • 2207 просмотров
  • 4 комментария
Зинченко вышел на поле и сразу сделал ассист. Ман Сити забил ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский игрок Александр Зинченко остался в запасе на матч полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Сити», однако во втором тайме футболист английской команды вышел на замену.

Зинченко появился на поле на 61-й минуте, а уже на 64-й минуте ассистировал Кевину де Брюйне. Бельгиец поймал на ошибке вратаря соперника, отправив мяч в ворота с дальней дистанции.

Де Брюйне с передачи Зинченко сделал счет 1:1.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 29.04.2021 00:10
    +2
    Вийшов талісман Ман.Сіті -"Зіна" за 3 хв. зробив асист на Де Брюне і Ман.Сіті ожив. Молодець.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 29.04.2021 00:02
    +3
    Феноменальный ассист!
    Явно лучший игрок матча!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 28.04.2021 23:55
    +3
    Зинченко лучший!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 28.04.2021 23:54
    +3
    От него другого никто и не ожидал! В соляну протащит МС к финалу
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 29.04.2021 00:02
    +3
    Феноменальный ассист!
    Явно лучший игрок матча!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 28.04.2021 23:55
    +3
    Зинченко лучший!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 28.04.2021 23:54
    +3
    От него другого никто и не ожидал! В соляну протащит МС к финалу
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 29.04.2021 00:10
    +2
    Вийшов талісман Ман.Сіті -"Зіна" за 3 хв. зробив асист на Де Брюне і Ман.Сіті ожив. Молодець.
    Ссылка
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