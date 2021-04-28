Зинченко вышел на поле и сразу сделал ассист. Ман Сити забил ПСЖ

Украинский игрок Александр Зинченко остался в запасе на матч полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Сити», однако во втором тайме футболист английской команды вышел на замену.

Зинченко появился на поле на 61-й минуте, а уже на 64-й минуте ассистировал Кевину де Брюйне. Бельгиец поймал на ошибке вратаря соперника, отправив мяч в ворота с дальней дистанции.

Де Брюйне с передачи Зинченко сделал счет 1:1.