Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Украинка, посеянная под четвертым номером, сыграет против швейцарки Жиль Тайхман (№40 WTA). Встреча состоится первым запуском на стадионе имени Аранчи Санчес. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№62 WTA) из Испании или Барборы Крейчиковой из Чехии (№39 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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