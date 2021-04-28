Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде.



Украинка, посеянная под четвертым номером, сыграет против швейцарки Жиль Тайхман (№40 WTA). Встреча состоится первым запуском на стадионе имени Аранчи Санчес. Время начала матча – 12:00 по Киеву.



Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№62 WTA) из Испании или Барборы Крейчиковой из Чехии (№39 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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