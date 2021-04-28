Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде

  • 28.04.2021 22:50
  • 601 просмотр
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде. 
 
Украинка, посеянная под четвертым номером, сыграет против швейцарки Жиль Тайхман (№40 WTA). Встреча состоится первым запуском на стадионе имени Аранчи Санчес. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки встречались один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№62 WTA) из Испании или Барборы Крейчиковой из Чехии (№39 WTA). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.04.2021 23:01
    0
    быстрый грунт в Мадриде на руку Свитолиной
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.04.2021 23:01
    0
    быстрый грунт в Мадриде на руку Свитолиной
    Ссылка
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