«Динамо - машина». Эксперт оценил сезон киевской команды

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Динамо» давно не выглядело так уверенно и заслуженно вернуло себе чемпионский титул УПЛ.
«У «Динамо» заслуженное чемпионство. То, как команда прошла сезон, она не проходила его очень и очень давно. Абсолютно уверенно, от первого тура, даже от матча за Суперкубок, и до конца. То, как «Динамо» выглядит сейчас, я давно не видел такой машины, такой организации».
«Они вышли - и сразу пошли прессовать «Ингулец». Команда очень хорошо готова физически, знает, что нужно делать. Кроме того, хорошая атмосфера в команде. Так что я поздравляю киевлян и Мирчу Луческу», - сказал Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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До чого тут Барса, Юве , Ференцварош?
Каким боком Вильяреал? Или они испугались Суперлиги и к нам в УПЛ заявились?
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Вы там определитесь он журналист или эксперт???🤔😒😳
В одной статье журналист в другой эксперт.......😇🤭
А на самом деле ни то ни другое!!!😫😢
Каким боком Вильяреал? Или они испугались Суперлиги и к нам в УПЛ заявились?
До чого тут Барса, Юве , Ференцварош?
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