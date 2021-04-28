«Динамо - машина». Эксперт оценил сезон киевской команды

Игорь Цыганык не ожидал такого футбола от команды

  • 28.04.2021 22:11
  • 2371 просмотр
  • 11 комментариев
«Динамо - машина». Эксперт оценил сезон киевской команды
© facebook.com/fcdynamoua

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Динамо» давно не выглядело так уверенно и заслуженно вернуло себе чемпионский титул УПЛ.

«У «Динамо» заслуженное чемпионство. То, как команда прошла сезон, она не проходила его очень и очень давно. Абсолютно уверенно, от первого тура, даже от матча за Суперкубок, и до конца. То, как «Динамо» выглядит сейчас, я давно не видел такой машины, такой организации».

«Они вышли - и сразу пошли прессовать «Ингулец». Команда очень хорошо готова физически, знает, что нужно делать. Кроме того, хорошая атмосфера в команде. Так что я поздравляю киевлян и Мирчу Луческу», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 23:20
    +1
    Дмитро Маркітан, 28.04.2021 23:05
    Пам’ятаємо цю машину з Ференцварошом там другий тайм і дома. За Барсу і Юве мовчу. Електрокар бля.
    Уважно гляньте про що пишуть. Мова про чемпіонат України.
    До чого тут Барса, Юве , Ференцварош?
    Ссылка
    Дмитро Маркітан
    online
      Дмитро Маркітан, 28.04.2021 23:05
    -4
    Пам’ятаємо цю машину з Ференцварошом там другий тайм і дома. За Барсу і Юве мовчу. Електрокар бля.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 23:03
    +3
    Михаил Степанов, 28.04.2021 22:58
    такое впечатление что матчи с Вильяреалом эксперты не помнят
    Если внимательно почитать статью, то можно увидеть, что речь идет о чемпионате Украины и заслуженном возвращении именно этого титула.
    Каким боком Вильяреал? Или они испугались Суперлиги и к нам в УПЛ заявились?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.04.2021 22:58
    -3
    такое впечатление что матчи с Вильяреалом эксперты не помнят
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.04.2021 22:45
    -4
    Эксперт оценил сезон киевской команды.
    """""""""""""""""""""""
    Вы там определитесь он журналист или эксперт???🤔😒😳
    В одной статье журналист в другой эксперт.......😇🤭
    А на самом деле ни то ни другое!!!😫😢
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 28.04.2021 22:31
    +1
    OKs100, 28.04.2021 22:24
    Зачем? Все довольны суперфорвардом Бесединым.
    Беседин хорошо играет последнее время, но киевлянам нужен еще один форвард
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.04.2021 22:24
    -3
    vetal82, 28.04.2021 22:20
    Согласен. Заслуженно стали чемпионами. Еще бы небольшое усиление. Особенно на позицию нападающего и можно было бы в европе чтото показать
    Зачем? Все довольны суперфорвардом Бесединым.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 28.04.2021 22:21
    +8
    Тем временем шахтер за счет судейства пытается удержатся на 2м месте. Когда бы еще явный аутсайдер (Олимпик) который последних 10 матчей проиграл, вдруг выиграл у Зари!!
    Ссылка
    vetal82
      vetal82, 28.04.2021 22:20
    +2
    Согласен. Заслуженно стали чемпионами. Еще бы небольшое усиление. Особенно на позицию нападающего и можно было бы в европе чтото показать
    Ссылка
    vetal82
      vetal82, 28.04.2021 22:20
    +2
    Согласен. Заслуженно стали чемпионами. Еще бы небольшое усиление. Особенно на позицию нападающего и можно было бы в европе чтото показать
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 28.04.2021 22:14
    +2
    Очень сильно отыграли и заслуженно выиграли чемпионат
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 28.04.2021 22:21
    +8
    Тем временем шахтер за счет судейства пытается удержатся на 2м месте. Когда бы еще явный аутсайдер (Олимпик) который последних 10 матчей проиграл, вдруг выиграл у Зари!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 23:03
    +3
    Михаил Степанов, 28.04.2021 22:58
    такое впечатление что матчи с Вильяреалом эксперты не помнят
    Если внимательно почитать статью, то можно увидеть, что речь идет о чемпионате Украины и заслуженном возвращении именно этого титула.
    Каким боком Вильяреал? Или они испугались Суперлиги и к нам в УПЛ заявились?
    Ссылка
    vetal82
      vetal82, 28.04.2021 22:20
    +2
    Согласен. Заслуженно стали чемпионами. Еще бы небольшое усиление. Особенно на позицию нападающего и можно было бы в европе чтото показать
    Ссылка
    vetal82
      vetal82, 28.04.2021 22:20
    +2
    Согласен. Заслуженно стали чемпионами. Еще бы небольшое усиление. Особенно на позицию нападающего и можно было бы в европе чтото показать
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 28.04.2021 22:14
    +2
    Очень сильно отыграли и заслуженно выиграли чемпионат
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 23:20
    +1
    Дмитро Маркітан, 28.04.2021 23:05
    Пам’ятаємо цю машину з Ференцварошом там другий тайм і дома. За Барсу і Юве мовчу. Електрокар бля.
    Уважно гляньте про що пишуть. Мова про чемпіонат України.
    До чого тут Барса, Юве , Ференцварош?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 28.04.2021 22:31
    +1
    OKs100, 28.04.2021 22:24
    Зачем? Все довольны суперфорвардом Бесединым.
    Беседин хорошо играет последнее время, но киевлянам нужен еще один форвард
    Ссылка
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