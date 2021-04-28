«Динамо - машина». Эксперт оценил сезон киевской команды

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Динамо» давно не выглядело так уверенно и заслуженно вернуло себе чемпионский титул УПЛ.

«У «Динамо» заслуженное чемпионство. То, как команда прошла сезон, она не проходила его очень и очень давно. Абсолютно уверенно, от первого тура, даже от матча за Суперкубок, и до конца. То, как «Динамо» выглядит сейчас, я давно не видел такой машины, такой организации».

«Они вышли - и сразу пошли прессовать «Ингулец». Команда очень хорошо готова физически, знает, что нужно делать. Кроме того, хорошая атмосфера в команде. Так что я поздравляю киевлян и Мирчу Луческу», - сказал Цыганык.