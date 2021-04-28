Элина СВИТОЛИНА: «В Мадриде самый быстрый грунт. Жду старт турнира»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой старт на турнире WTA 1000 в Мадриде. Первый матч состоится в четверг.

«Пугает ли меня то, что раньше я ни разу не проходила в Мадриде дальше второго круга? Нет, каждый год уникален и поэтому каждый раз, когда ты выступаешь на турнире, ты уже не тот игрок, что и год назад. Конечно, прошлый опыт имеет значение. Я помню об этом, но на каждом турнире разные условия. Здесь, например, самый быстрый грунт из всех турниров, на которых мы играем. Это здорово, что есть шанс выступить на крупном турнире, они всегда мотивируют тебя больше всего».

«Поэтому сейчас я сосредоточена на выступлении в Мадриде и больше ни о чем другом не думаю».

«Если говорить о поражении от Эшли Барти на прошлой неделе в Штутгарте, то в том матче была упорная борьба. Я подавала на победу, я могла закончить матч в свою пользу и то, что я этого не сделала, это расстраивает. Мы обе показали высокий уровень игры, в любом случае я сыграла очень хорошо и должна вынести положительные моменты для себя, чтобы удачно провести эту серию турниров», - сказал Свитолина.

В первом круге Элина сыграет против швейцарки Жиль Тайхманн.