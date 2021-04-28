Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Мадриде на 29 апреля

29 апреля украинки Элина Свитолина (№5 WTA) и Катерина Козлова (№137 WTA) проведут первые матчи основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде.



Свитолина, посеянная под четвертым номером, сыграет против швейцарки Жиль Тайхман (№40 WTA). Встреча состоится первым запуском на стадионе имени Аранчи Санчес. Время начала матча – 12:00 по Киеву.



Козлова сразится с немкой Лаурой Зигемунд (№59 WTA) третьим запуском на корте №4 после матча Кудерметова - Веснина. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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