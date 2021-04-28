Илья ЗАБАРНЫЙ: «+13 от Шахтера? Будем делать больше»

Защитник рад, что «Динамо» уверенно выиграло титул УПЛ

  • 28.04.2021 20:50
  • 1254 просмотра
  • 3 комментария
Илья ЗАБАРНЫЙ: «+13 от Шахтера? Будем делать больше»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Илья Забарный надеется, что до конца чемпионата киевляне смогут еще больше увеличить отрыв от «Шахтера».

«Будем праздновать. Радость, эмоции не описать - блин, чемпионами стали. +13 от «Шахтера»? Конечно, приятно. Будем делать больше отрыв от них».

«Многие говорили, что не станем чемпионами, но мы доказали, что можем, эра «Динамо» теперь», - сказал Забарный.

Киевляне стали чемпионами впервые с 2016 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 28.04.2021 21:39
    -3
    Nevershot, 28.04.2021 20:52
    +36 уже было
    Опана Jv опущенец заскулил,да было +23 у шахты от второго места на котором динамо было благодаря сливу зари ,этот уже история так история ,,да и Шахтёр 6-0 дреснявое дынамо было так было ,так что jv опущенец,иди фанип ..дра подмывай то вам скоро спатки и не Скули
    Ссылка
    ди л
      ди л, 28.04.2021 20:57
    +1
    ото мужчина!!!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 28.04.2021 20:52
    +4
    +36 уже было
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 28.04.2021 20:52
    +4
    +36 уже было
    Ссылка
    ди л
    online
      ди л, 28.04.2021 20:57
    +1
    ото мужчина!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности