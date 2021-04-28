Илья ЗАБАРНЫЙ: «+13 от Шахтера? Будем делать больше»

Защитник «Динамо» Илья Забарный надеется, что до конца чемпионата киевляне смогут еще больше увеличить отрыв от «Шахтера».

«Будем праздновать. Радость, эмоции не описать - блин, чемпионами стали. +13 от «Шахтера»? Конечно, приятно. Будем делать больше отрыв от них».

«Многие говорили, что не станем чемпионами, но мы доказали, что можем, эра «Динамо» теперь», - сказал Забарный.

Киевляне стали чемпионами впервые с 2016 года.