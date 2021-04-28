Илья ЗАБАРНЫЙ: «+13 от Шахтера? Будем делать больше»

Защитник «Динамо» Илья Забарный надеется, что до конца чемпионата киевляне смогут еще больше увеличить отрыв от «Шахтера».
«Будем праздновать. Радость, эмоции не описать - блин, чемпионами стали. +13 от «Шахтера»? Конечно, приятно. Будем делать больше отрыв от них».
«Многие говорили, что не станем чемпионами, но мы доказали, что можем, эра «Динамо» теперь», - сказал Забарный.
Киевляне стали чемпионами впервые с 2016 года.
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Источник — ФК Динамо Киев
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