Рияд МАРЕЗ: «Должны доказать, что заслуживаем места в финале»

Футболист «Манчестер Сити» рассказал о подготовке к матчу с ПСЖ в 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 28.04.2021 19:26
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Рияд МАРЕЗ: «Должны доказать, что заслуживаем места в финале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против парижского ПСЖ.

«В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Проблема была в том, что после поражения мы сразу отправились в отпуск, когда надо было думать уже исключительно о новом сезоне и переключиться. Перед этим нам надо было продолжать борьбу за чемпионский титул, но прошлый сезон... Поражение от «Лиона» стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробиться дальше.

Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в Премьер-лиге или Кубке лиги, как против «Астон Виллы». Надо играть так же. Все понятно, но полуфинал — это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать», — считает Марез.

Матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится в среду, 28 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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