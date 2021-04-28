Максим ШАЦКИХ: «Селезнев хочет побить мой рекорд? Ради Бога»

Бывший нападающий «Динамо» уверен, что его рекорд рано или поздно падет

  • 28.04.2021 19:16
  • 1153 просмотра
  • 2 комментария
Максим ШАЦКИХ: «Селезнев хочет побить мой рекорд? Ради Бога»
© ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Член тренерского штаба «Динамо» Максим Шацких, ранее выступавший за киевский клуб на позиции форварда, считает, что его бомбардирский рекорд будет рано или поздно побит.

«Селезнев хочет побить мой бомбардирский рекорд? Всегда говорил, и ему говорил, мы виделись в Турции на сборах — ради Бога. Пока бегается — бегай. Рано или поздно рекорд все равно побьют.

Результативность бомбардиров УПЛ падает с каждым годом, к сожалению. Нет явных лидеров», — заявил Шацких.

Шацких делит первое место по количеству мячей, забитых в чемпионатах Украины, с Сергеем Ребровым. У футболистов по 123 точных удара. Следом идет 35-летний форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу». На его счету 116 забитых мячей.

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Источник — Великий футбол

(11 голосов)

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Комментарии
    salomon77757
    online
      salomon77757, 28.04.2021 19:25
    0
    salomon77757, 28.04.2021 19:25
    Не Селезньов, а Шацких
    Сайт исправил ошибку
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 28.04.2021 19:25
    0
    Не Селезньов, а Шацких
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 28.04.2021 19:25
    0
    salomon77757, 28.04.2021 19:25
    Не Селезньов, а Шацких
    Сайт исправил ошибку
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 28.04.2021 19:25
    0
    Не Селезньов, а Шацких
    Ссылка
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