ФОТО. Шевченко сыграл в гольф с легендами Челси

Главный тренер сборной Украины и экс-игрок «Челси» Андрей Шевченко сыграл в гольф с легендарными футболистами лондонского клуба — Джоном Терри и Джанфранко Дзолой.
«Отлично провели время в клубе Уэнтуорт в компании Джона Терри и Джанфранко Дзолы», — прокомментировал Андрей совместное фото.
Контракт Шевченко принадлежал «Челси» с 2006 по 2009 годы.
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Источник — Instagram
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