ФОТО. Шевченко сыграл в гольф с легендами Челси

Компанию главному тренеру сборной Украины составили Джон Терри и Джанфранко Дзола

  • 28.04.2021 18:50
  • 2925 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Шевченко сыграл в гольф с легендами Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины и экс-игрок «Челси» Андрей Шевченко сыграл в гольф с легендарными футболистами лондонского клуба — Джоном Терри и Джанфранко Дзолой.

«Отлично провели время в клубе Уэнтуорт в компании Джона Терри и Джанфранко Дзолы», — прокомментировал Андрей совместное фото.

Контракт Шевченко принадлежал «Челси» с 2006 по 2009 годы.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.04.2021 19:56
    0
    Компанию главному тренеру сборной Украины составили Джон Терри и Джанфранко Дзола.........и какой то чел в красной кепке
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2021 19:53
    0
    Trollface, 28.04.2021 19:42
    Отлично провели время. А не как Селезнев, Милевский и Алиев.
    Те тоже отлично, но на утро последствия...)
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.04.2021 19:42
    +4
    Отлично провели время. А не как Селезнев, Милевский и Алиев.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.04.2021 19:42
    +4
    Отлично провели время. А не как Селезнев, Милевский и Алиев.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.04.2021 19:56
    0
    Компанию главному тренеру сборной Украины составили Джон Терри и Джанфранко Дзола.........и какой то чел в красной кепке
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2021 19:53
    0
    Trollface, 28.04.2021 19:42
    Отлично провели время. А не как Селезнев, Милевский и Алиев.
    Те тоже отлично, но на утро последствия...)
    Ссылка
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