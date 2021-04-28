Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) стартовала с победы на 15-тысячнике ITF в Анталье.
В матче первого круга украинка, которая получила третий номер посева, одолела француженку Лолу Марандель, которой организаторы выдали вайлд-кард.
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Лола Марандель (Франция) – 6:2, 6:1
В следующем раунде соперницей украинки будет Юлия Авдеева из России (№824 WTA).
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Источник — Sport.ua
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