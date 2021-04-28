Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире в Турции

Украинка обыграла соперницу без рейтинга

  • 28.04.2021 17:59
  • 312 просмотров
  • 2 комментария
Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире в Турции
© ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) стартовала с победы на 15-тысячнике ITF в Анталье.
 
В матче первого круга украинка, которая получила третий номер посева, одолела француженку Лолу Марандель, которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Лола Марандель (Франция) – 6:2, 6:1
 
В следующем раунде соперницей украинки будет Юлия Авдеева из России (№824 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 28.04.2021 19:03
    +1
    З чогось починати маємо. Приклад - Соболева, без рейтингу виграла турнір.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.04.2021 18:23
    0
    Як це без рейтингу. Таке буває?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 28.04.2021 19:03
    +1
    З чогось починати маємо. Приклад - Соболева, без рейтингу виграла турнір.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.04.2021 18:23
    0
    Як це без рейтингу. Таке буває?
    Ссылка
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