Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) стартовала с победы на 15-тысячнике ITF в Анталье.



В матче первого круга украинка, которая получила третий номер посева, одолела француженку Лолу Марандель, которой организаторы выдали вайлд-кард.



Анталья. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Лола Марандель (Франция) – 6:2, 6:1



В следующем раунде соперницей украинки будет Юлия Авдеева из России (№824 WTA).