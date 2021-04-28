Максим ШАЦКИХ: «Предложений от Шахтера не поступало. Да я и не пойду»

Член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал, пойдет ли он работать в донецкий «Шахтер».
«Не звали ли меня в «Шахтер», потому что они ищут тренера? Нет, пока нет. Предложений не поступало.
Пойду ли я? Нет, конечно», — сказал Шацких.
Контракт Шацких в качестве игрока принадлежал «Динамо» с 1999 по 2009 годы.
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Источник — Великий футбол
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Ему задали вопрос, он ответил.
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