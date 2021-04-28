Максим ШАЦКИХ: «Предложений от Шахтера не поступало. Да я и не пойду»

Член тренерского штаба киевского «Динамо» не хочет работать в донецком клубе

  • 28.04.2021 17:43
  • 1649 просмотров
  • 9 комментариев
Максим ШАЦКИХ: «Предложений от Шахтера не поступало. Да я и не пойду»
© УПЛ. Максим Шацких

Член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал, пойдет ли он работать в донецкий «Шахтер».

«Не звали ли меня в «Шахтер», потому что они ищут тренера? Нет, пока нет. Предложений не поступало.

Пойду ли я? Нет, конечно», — сказал Шацких.

Контракт Шацких в качестве игрока принадлежал «Динамо» с 1999 по 2009 годы.

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Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 28.04.2021 18:33
    0
    А чего на него вы все накинулись?
    Ему задали вопрос, он ответил.
    Удивляюсь комментирующим
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 28.04.2021 18:28
    +1
    Вот это реально сильная шутка! Классно с Макса прогнали.
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    etorfine
    online
      etorfine, 28.04.2021 18:21
    +1
    Кроты конечно отбитые, но они не динама, такой шлак не возьмут и бесплатно
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 28.04.2021 18:14
    +1
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 28.04.2021 18:12
    +2
    Селена Гомес не предлагала женится на ней, но я бы и не женился
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.04.2021 18:08
    +1
    Максим,на х ты нужен????
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 28.04.2021 17:58
    +2
    ну от навіщо спеців типу Хацкевича чи Шацьких таке питати...та якби реально запрошував Шахтар аж бігом бігли б...питання в іншому.кому ви такі потрібні?парашенські ротори ото ваш рівень...
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 28.04.2021 17:57
    +2
    Откуда у Макса такие шальные хвантазии? Луческу, Фонсека, Каштру и нате здрасьте Шацких. Первое апреля уже минуло так шутить.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.04.2021 17:45
    0
    🤡😂😂😂
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 28.04.2021 18:12
    +2
    Селена Гомес не предлагала женится на ней, но я бы и не женился
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 28.04.2021 17:58
    +2
    ну от навіщо спеців типу Хацкевича чи Шацьких таке питати...та якби реально запрошував Шахтар аж бігом бігли б...питання в іншому.кому ви такі потрібні?парашенські ротори ото ваш рівень...
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 28.04.2021 17:57
    +2
    Откуда у Макса такие шальные хвантазии? Луческу, Фонсека, Каштру и нате здрасьте Шацких. Первое апреля уже минуло так шутить.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 28.04.2021 18:28
    +1
    Вот это реально сильная шутка! Классно с Макса прогнали.
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 28.04.2021 18:21
    +1
    Кроты конечно отбитые, но они не динама, такой шлак не возьмут и бесплатно
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 28.04.2021 18:14
    +1
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.04.2021 18:08
    +1
    Максим,на х ты нужен????
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 28.04.2021 18:33
    0
    А чего на него вы все накинулись?
    Ему задали вопрос, он ответил.
    Удивляюсь комментирующим
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.04.2021 17:45
    0
    🤡😂😂😂
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