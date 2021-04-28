Максим ШАЦКИХ: «Предложений от Шахтера не поступало. Да я и не пойду»

Член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал, пойдет ли он работать в донецкий «Шахтер».

«Не звали ли меня в «Шахтер», потому что они ищут тренера? Нет, пока нет. Предложений не поступало.

Пойду ли я? Нет, конечно», — сказал Шацких.

Контракт Шацких в качестве игрока принадлежал «Динамо» с 1999 по 2009 годы.