Рональд КУМАН: «15 побед в 17 матчах – что-то невероятное»

Завтра, 29 апреля «Барселона» в 33-м туре Ла Лиги примет «Гранаду». Победа в этом матче выведет каталонцев в лидеры чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча:

«Мы одержали 15 побед в последних 17 матчах, а это почти половина чемпионата. Это что-то невероятное. Так и должно было произойти, ведь в противном случае мы не боролись бы за чемпионство. Мы взяли ситуацию в свои руки, и дело пошло лучше. Команда чувствует уверенность, наша эффективность тоже возросла. Если команда в порядке, то мы способны достигать максимальных целей.

Игроки не думают, что дело сделано. Я вижу это. Сейчас многие могут считать нас фаворитами, но мы так не думаем. Мы знаем, как сложно выигрывать матчи, потому что каждая команда за что-то борется.

«Барселона» уяснила, что нужно двигаться от матча к матчу. Не нужно сходить с ума из-за того, что у нас есть возможность выиграть Ла Лигу. Важен только завтрашний матч, мы должны готовиться к сложной игре».