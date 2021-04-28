Рональд КУМАН: «15 побед в 17 матчах – что-то невероятное»

Наставник «Барселоны» - о победной серии команды

  • 28.04.2021 17:08
  • 424 просмотра
  • 0 комментариев
Рональд КУМАН: «15 побед в 17 матчах – что-то невероятное»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 29 апреля «Барселона» в 33-м туре Ла Лиги примет «Гранаду». Победа в этом матче выведет каталонцев в лидеры чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча:

«Мы одержали 15 побед в последних 17 матчах, а это почти половина чемпионата. Это что-то невероятное. Так и должно было произойти, ведь в противном случае мы не боролись бы за чемпионство. Мы взяли ситуацию в свои руки, и дело пошло лучше. Команда чувствует уверенность, наша эффективность тоже возросла. Если команда в порядке, то мы способны достигать максимальных целей.

Игроки не думают, что дело сделано. Я вижу это. Сейчас многие могут считать нас фаворитами, но мы так не думаем. Мы знаем, как сложно выигрывать матчи, потому что каждая команда за что-то борется.

«Барселона» уяснила, что нужно двигаться от матча к матчу. Не нужно сходить с ума из-за того, что у нас есть возможность выиграть Ла Лигу. Важен только завтрашний матч, мы должны готовиться к сложной игре».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности