Унаи ЭМЕРИ: «Артета и Арсенал — идеальная пара»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от первого поединка 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

«Все знают, насколько силен «Арсенал». Артета и «Арсенал» - идеальная пара. Это превосходный тренер. Ярко видна его индивидуальность и четкая стратегия. У «Арсенала» много топ-игроков: Себальос, Эдегор, Сака, быстрые футболисты, как Обамеянг, и надежная оборона.

Матч станет тяжелым испытанием. «Арсенал» умеет действовать разнообразно, и нам надо быть готовым к этому. Моя работа в «Арсенале» уже в прошлом. Я должен быть благодарен «Арсеналу». Помню много хорошего о времени там», — отметил Эмери.

Поединок «Вильярреал» — «Арсенал» состоится в четверг, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.