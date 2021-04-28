Задача – зажечь потухший топ-клуб. Фонсека может получить работу в АПЛ

В услугах экс-тренера «Шахтера» заинтересован лондонский «Арсенал»

  • 28.04.2021 16:39
  • 1871 просмотр
  • 3 комментария
Задача – зажечь потухший топ-клуб. Фонсека может получить работу в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе в «Шахтере», в следующем сезоне может сменить команду и даже лигу.

Руководство «Ромы» недовольно выступлениями «волков» в текущем чемпионате Италии, и единственным шансом для Фонсеки спасти положение является победа в Лиге Европы.

Однако, в случае ухода из «Ромы», Фонсека вряд ли останется без работы надолго. В услугах португальца заинтересован «Арсенал», боссы которого разочарованы результатами работы испанца Микеля Артеты.

Интересно, что спасти Артету в «Арсенале», как и Фонсеку в «Роме», может победа его команды в Лиге Европы.

Напомним, что в полуфиналах ЛЕ «Рома» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» - против «Вильярреала». В случае успеха на этой стадии нынешние команды Фонсеки и Артеты могут сыграть в финале, где и определят сильнейшего.

Последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии почти семнадцать лет назад – в сезоне-2003/04.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 28.04.2021 17:01
    0
    Фейк
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.04.2021 16:54
    0
    Потухший не страшно, главное чтоб не протухший
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 16:41
    +5
    Стремный для Арсенала вариант
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 16:41
    +5
    Стремный для Арсенала вариант
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 28.04.2021 17:01
    0
    Фейк
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.04.2021 16:54
    0
    Потухший не страшно, главное чтоб не протухший
    Ссылка
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