Задача – зажечь потухший топ-клуб. Фонсека может получить работу в АПЛ

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе в «Шахтере», в следующем сезоне может сменить команду и даже лигу.

Руководство «Ромы» недовольно выступлениями «волков» в текущем чемпионате Италии, и единственным шансом для Фонсеки спасти положение является победа в Лиге Европы.

Однако, в случае ухода из «Ромы», Фонсека вряд ли останется без работы надолго. В услугах португальца заинтересован «Арсенал», боссы которого разочарованы результатами работы испанца Микеля Артеты.

Интересно, что спасти Артету в «Арсенале», как и Фонсеку в «Роме», может победа его команды в Лиге Европы.

Напомним, что в полуфиналах ЛЕ «Рома» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» - против «Вильярреала». В случае успеха на этой стадии нынешние команды Фонсеки и Артеты могут сыграть в финале, где и определят сильнейшего.

Последний раз «Арсенал» выигрывал чемпионат Англии почти семнадцать лет назад – в сезоне-2003/04.