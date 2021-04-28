Игорь ЛЕОНОВ: «Руху уже терять нечего»

Бывший защитник «Шахтера» Игорь Леонов поделился ожиданиями от перенесенного поединка 18-го тура УПЛ «Львов» — «Рух», который состоится в среду, 28 апреля.

«В этой встрече будет упорная борьба, в которой я отдам минимальное преимущество «Руху», поскольку им победа нужнее. Учитывая календарь оставшихся матчей, думаю, что «Львов» уже обеспечил себе прописку в Премьер-лиге на будущий сезон, показывая при Анатолии Бессмертном хорошие коллективные действия, а вот подопечным Ивана Федыка еще нужно очень постараться. В предстоящей игре им уже терять нечего. 1:2», — считает Леонов.