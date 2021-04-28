Эвертон продлит контракт с Хамесом Родригесом

Ливерпульский «Эвертон» намерен продлить контракт с 29-летним колумбийским атакующим полузащитником Хамесом Родригесом.

Текущее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2022 года, но главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хочет продлить контракт с Хамесом еще на один сезон.

В текущем сезоне Родригес провел за «Эвертон» 25 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.