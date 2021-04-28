Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Если выиграю трофей с МанЮнайтед, сбудется моя мечта»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против римской «Ромы».

«Когда наступает концовка сезона с важнейшими матчами, важно сохранять уверенность и веру в свои силы. Ну и без удачи и умения, конечно, никуда. Мы здорово поработали и пять раз доходили до полуфиналов. Теперь надо проделать весь путь до конца.

Если выиграю трофей с этим клубом в качестве тренера, сбудется моя мечта. Ровно для этого всего мы и строим команду. Все это пока разговоры, но мы хотим завершить сезон с выигранным трофеем. Знаю, как важно это может быть для команды», — считает Сульшер.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится в четверг, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.