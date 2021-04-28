Марсело может пропустить ответный матч с Челси из-за выборов в Испании

Кадровые проблемы «Реала» усиливаются

  • 28.04.2021 15:07
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Марсело может пропустить ответный матч с Челси из-за выборов в Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Защитник «Реала» Марсело может пропустить ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси», который состоится 5 мая в Лондоне.

Причина довольно оригинальная. 4 мая состоятся выборы в Мадридскую ассамблею, и Марсело должен присутствовать на них в роли наблюдателя. «Реал» подал апелляцию, чтобы освободить игрока от обязательств по рабочим причинам, однако ответа пока нет.

Вылет Марсело отдельно от команды в день матч также маловероятен из-за карантинных ограничений в Великобритании. Кроме Марсело, на выборы призвали еще одного защитника «Реала» - Виктора Чуста.

Напомним, вчера первый матч «Реала» и «Челси» в Мадриде завершился вничью 1:1.

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Источник — Marca

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