Верес настраивается проводить все домашние матчи в УПЛ на выезде

Генеральный директор перволигового ФК «Верес» Антон Назарук рассказал, где ровенская команда планирует принимать соперников в случае выхода команды в Премьер-лигу.

«Поскольку стадион в Ровно на реконструкции, то имеется предварительная договоренность с дирекцией луцкого стадиона «Авангард», что «Верес» сможет проводить домашние поединки у соседей. Другой вариант – просить у руководства УПЛ разрешения по примеру «Мариуполя» в нынешнем сезоне, проводить все домашние поединки первого круга в гостях, а матчи весенней части уже в Ровно после завершении реконструкции стадиона. Но пока запасемся терпением и дождемся финиша. Несмотря на то, что «Верес» уверенно лидирует, однако преследователи тоже настроены решительно.

Что касается кадрового вопроса, то планируем усилиться 4-5 новичками. Сейчас всё в стадии переговоров. Будут ли среди них легионеры? Многое будет зависеть от того, как сработает наша селекционная служба. Если иностранцы окажутся сильнее тех исполнителей, которые уже есть в команде, то почему бы и нет», - сказал Назарук.

Напомним, что «Верес» возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 51 очко и имея два матча в запасе.