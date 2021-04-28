Верес настраивается проводить все домашние матчи в УПЛ на выезде

Ровенский клуб близок к выходу в Премьер-лигу

  • 28.04.2021 14:56
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  • 1 комментарий
Верес настраивается проводить все домашние матчи в УПЛ на выезде
© НК Верес

Генеральный директор перволигового ФК «Верес» Антон Назарук рассказал, где ровенская команда планирует принимать соперников в случае выхода команды в Премьер-лигу.

«Поскольку стадион в Ровно на реконструкции, то имеется предварительная договоренность с дирекцией луцкого стадиона «Авангард», что «Верес» сможет проводить домашние поединки у соседей. Другой вариант – просить у руководства УПЛ разрешения по примеру «Мариуполя» в нынешнем сезоне, проводить  все домашние поединки первого круга в гостях, а матчи весенней части уже в  Ровно после завершении реконструкции стадиона. Но пока запасемся терпением и дождемся финиша. Несмотря на то, что «Верес» уверенно лидирует, однако преследователи тоже настроены решительно.

Что касается кадрового вопроса, то планируем усилиться 4-5 новичками. Сейчас всё в стадии переговоров. Будут ли среди них легионеры? Многое будет зависеть от того, как сработает наша селекционная служба. Если иностранцы окажутся сильнее тех исполнителей, которые уже есть в команде, то почему бы и нет», - сказал Назарук.

Напомним, что «Верес» возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 51 очко и имея два матча в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.04.2021 15:45
    0
    Ещё одни бомжи заходят.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.04.2021 15:45
    0
    Ещё одни бомжи заходят.
    Ссылка
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