Вильярреал – Арсенал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт поделился ожиданиями от первого поединка 1/2 финала Лиги Европы

  • 28.04.2021 12:00
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Вильярреал – Арсенал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Арсенал

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Лиги Европы «Вильярреал» – «Арсенал».

«Канониры» занимают в АПЛ всего лишь 10-е место и рискуют вообще остаться без еврокубков. Поэтому основная ставка «Арсенала» - выигрыш Лиги Европы, что автоматически дает им право играть в Лиге чемпионов. 

Попробуем разобрать козыри команд, сделать анализ, привести аргументы. В принципе Лига Европы - это турнир Унаи Эмери. Для «Вильярреала» это плюс, потому что Лига Европы считается турниром тренера, который возглавляет эту команду. На всякий случай, Эмери совсем недавно руководил «Арсеналом». И я представляю, какие он сейчас испытывает чувства. Эмери на тренерском мостике «канониров» сменил Микель Артета. То есть будет достаточно серьезное противостояние и на этой почве.

Плюсы «канониров» - это их группа атаки, а она шикарная. Это Ляказетт, Пепе, Обамеянг, Виллиан, а также 19-летний суперталант Букайо Сака, который находится в великолепной форме и который сейчас разрывает все команды. Хочу, чтобы читатели обратили внимание на этого футболиста. От него постоянно идут угрозы, он много бьет по воротам, много обостряет, убегает. Сака – реактивный и, мне кажется, он посильнее Винисиуса, который играет в «Реале». Но я могу ошибаться. Но точно могу сказать, что оба молодых талантливых игрока с очень хорошим потенциалом. Под стать этим игрокам атаки у «Арсенала» есть и футболисты других амплуа – это Гранит Джака, Томас Парти, Давид Луис, Эктор Бельерин, Мохаммед эль-Ненни, Дани Себальос и другие. Потенциал «Арсенал» выше, чем место, которое «канониры» занимают в турнирной таблице АПЛ. А это уже тренерская работа. «Канониры» - команда настроения и эмоций. Они могут обыграть любого соперника, как «Славию» в Праге (0:4), а могут 13 раз в 33 матчах проиграть в АПЛ.  

А вот «Вильярреал» за пять туров до завершения сезона в Ла Лиге занимает пока лишь седьмое место, правда, отставая всего на один балл от шестой позиции и на четыре очка от заветной пятой строчки. «Желтая субмарина» давно бы могла находиться на пятом месте, если бы не три поражения в пяти предыдущих матчах с одинаковым счетом 1:2 от «Осасуны», «Алавеса» и «Барселоны». Поэтому они сами виноваты, что потеряли очки.

Давайте попробуем разобраться, что такое «Вильярреал». Это очень неуступчивая команда. В Ла Лиге они всего лишь восемь раз проиграли, а значит умеют держать удар. Правда, это самая миролюбивая команда, так как у них больше всех 13 ничьих. Лидеры команды в большинстве своем испанские футболисты. Это пара центрбеков – опытнейший Рауль Альбиоль и молодой Пау Торрес. Они кстати шикарно играют головой вверху. Мы это прекрасно знаем. В середине поля ведет игру капитан команды Дани Парехо. Впереди играют форварды сборной Испании Жерар Морено и Пако Алькасер. Но я выделю и несколько иностранцев. Очень хорош опорник, игрок сборной Франции, Этьен Капу. Также сейчас очень шикарно выглядит фланговый нападающий, быстрый, реактивный, забивной, молодой 21-летний игрок сборной Нигерии Самуэль Чуквуезе. На этого парня стоит обратить внимание. За ним нужен глаз да глаз.

«Желтая субмарина» забивает практически в каждой игре. До этого они не забивали два месяца назад в ворота «Атлетико», который тогда был просто великолепен. «Вильярреал» - не такая простая команда, как кому-то может показаться на первый взгляд. Они очень хорошо обучены тренером Эмери, всегда вносят коррективы в игру, учитывая соперника. Они много выжимают со стандартов, они очень характерные и духовитые, как Эмери. Кстати «Вильярреал» выиграл все матчи 1/4 и 1/8 финала Лиги Европы в противостояниях с киевским «Динамо» (2:0, 2:0) и загребским «Динамо» (1:0, 2:1). А вот «Арсенал» выиграл оба матча в гостях у «Олимпиакоса» (1:3) и «Славии». Но дома лондонцы проиграли грекам (0:1) и сыграли вничью с чехами (1:1).  

Эмери, как тренер, значительно опытнее своего молодого коллеги Артеты и постарается преподнести ему сюрприз. У команд равные шансы на выход в финал. Очень важно футболистам совладать со своими эмоциями перед финалом, в который очень хочется попасть обоим соперникам. 

Обе команды обязательно забьют, так как имеют очень большой атакующий потенциал. И я не исключаю победы испанского клуба в один гол», - сказал Грозный.

Матч «Вильярреал» – «Арсенал» состоится 29-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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