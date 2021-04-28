Владелец Арсенала: «Мы не продаем доли в клубе, не принимаем предложений»

Стэн Кронке не собирается лишаться своей cобственности

  • 28.04.2021 07:04
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Владелец Арсенала: «Мы не продаем доли в клубе, не принимаем предложений»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Американский миллиардер Стэн Кронке не собирается продавать лондонский «Арсенал». По этому поводу группа Kroenke Sports and Entertainment (KSE) выпустила официальное заявление.

«В последние дни мы заметили спекуляции в СМИ относительно потенциальной заявки на поглощение футбольного клуба «Арсенал». Мы остаемся на 100 процентов преданными «Арсеналу» и не продаем никакой доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких предложений. 

Наша цель для «Арсенала» по-прежнему состоит в том, чтобы бороться за самые значимые трофеи, и мы по-прежнему сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения поставленных целей», — заявила группа KSE.

Ранее сообщалось, что предложение о покупке «канониров» готовит основатель Spotify Даниэль Эк.

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Источник — Twitter

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