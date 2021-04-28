Забил 71-й гол. Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) забил гол на 29-й минуте, догнав по количеству мячей в ЛЧ бывшего форварда испанского клуба Рауля.

У 33-летнего Бензема теперь в активе 71 забитый мяч в главном клубном турнире Европы, как и у Рауля.

Больше в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

ГОЛ! 1:1. Карим Бензема, 29 мин.