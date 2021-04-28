Забил 71-й гол. Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов

Больше француза в ЛЧ забивали только Роналду, Месси и Левандовски

  • 28.04.2021 05:45
  • 360 просмотров
  • 0 комментариев
Забил 71-й гол. Бензема догнал Рауля по голам в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Карим Бензема в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) забил гол на 29-й минуте, догнав по количеству мячей в ЛЧ бывшего форварда испанского клуба Рауля.

У 33-летнего Бензема теперь в активе 71 забитый мяч в главном клубном турнире Европы, как и у Рауля.

Больше в Лиге чемпионов забивали только Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

ГОЛ! 1:1. Карим Бензема, 29 мин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности