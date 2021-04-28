Телеканалы Футбол 1/2/3 начинают показывать Кубок Либертадорес

Уже ночью 28 апреля телезрители могут увидеть матчи группового этапа

  • 28.04.2021 00:10
  • 200 просмотров
  • 2 комментария
Телеканалы Футбол 1/2/3 начинают показывать Кубок Либертадорес
© Getty Images/Global Images Ukraine

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными телетрансляторами матчей Кубка Либертадорес 2021/2022. 

Украинский зритель сможет наблюдать за матчами таких клубов: «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Палмейрас», «Сантос».

Комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Владислав Шалота отметил: «Кубок Либертадорес – это очень ответственный турнир, как для команд, так и для нас, комментаторов. Немного волнительно поработать на этих играх, но, в то же время, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Там много футболистов, которые в будущем смогут засиять в Европе, или же напротив, некоторые вернулись доигрывать на Родину. Поэтому будет интересно понаблюдать и за прогрессом молодых игроков, и за теми, кто уехал уже доигрывать».

Уже ночью 28 апреля телезрители получат возможность увидеть матчи группового этапа Кубка Либертадорес:

  • 01:10, телеканал Футбол 3, матч Фламенго (Бразилия) – Унион Ла Калера (Чили)
  • 03:25, телеканал Футбол 3, матч Бока Хуниорс (Аргентина) – Сантос (Бразилия)
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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.04.2021 00:22
    +1
    Шо, и Тайсона будет видно?
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 28.04.2021 00:20
    +1
    Все крупные турниры потеряли. Еврокубки в том числе. Что еще остаётся?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.04.2021 00:22
    +1
    Шо, и Тайсона будет видно?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 28.04.2021 00:20
    +1
    Все крупные турниры потеряли. Еврокубки в том числе. Что еще остаётся?
    Ссылка
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