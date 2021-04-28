Телеканалы Футбол 1/2/3 начинают показывать Кубок Либертадорес

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными телетрансляторами матчей Кубка Либертадорес 2021/2022.

Украинский зритель сможет наблюдать за матчами таких клубов: «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Палмейрас», «Сантос».

Комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Владислав Шалота отметил: «Кубок Либертадорес – это очень ответственный турнир, как для команд, так и для нас, комментаторов. Немного волнительно поработать на этих играх, но, в то же время, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Там много футболистов, которые в будущем смогут засиять в Европе, или же напротив, некоторые вернулись доигрывать на Родину. Поэтому будет интересно понаблюдать и за прогрессом молодых игроков, и за теми, кто уехал уже доигрывать».

Уже ночью 28 апреля телезрители получат возможность увидеть матчи группового этапа Кубка Либертадорес: