Телеканалы Футбол 1/2/3 начинают показывать Кубок Либертадорес

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальными телетрансляторами матчей Кубка Либертадорес 2021/2022.
Украинский зритель сможет наблюдать за матчами таких клубов: «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Палмейрас», «Сантос».
Комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Владислав Шалота отметил: «Кубок Либертадорес – это очень ответственный турнир, как для команд, так и для нас, комментаторов. Немного волнительно поработать на этих играх, но, в то же время, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Там много футболистов, которые в будущем смогут засиять в Европе, или же напротив, некоторые вернулись доигрывать на Родину. Поэтому будет интересно понаблюдать и за прогрессом молодых игроков, и за теми, кто уехал уже доигрывать».
Уже ночью 28 апреля телезрители получат возможность увидеть матчи группового этапа Кубка Либертадорес:
- 01:10, телеканал Футбол 3, матч Фламенго (Бразилия) – Унион Ла Калера (Чили)
- 03:25, телеканал Футбол 3, матч Бока Хуниорс (Аргентина) – Сантос (Бразилия)
Источник — Футбол 1/2/3
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