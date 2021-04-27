ВИНИСИУС Жуниор: «Учусь у Зидана каждый день»

Форвард «Реала» - о главном тренере команды

  • 27.04.2021 20:52
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ВИНИСИУС Жуниор: «Учусь у Зидана каждый день»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о роли главного тренера команды Зинедина Зидана:

«Я учусь у него каждый день, на каждой тренировке. Он был отличным игроком и стал отличным тренером. Он делает все, чтобы мы чувствовали себя хорошо не только на поле, но и дома. Он много спрашивает о наших семьях. А если мне хорошо дома, то и на поле все будет нормально. Он вселяет в меня уверенность, благодаря ему я узнаю много нового.

Что касается тактики, он был одним из тренеров, которые больше всех подталкивали меня к обучению. И теперь я делаю многие вещи естественно и спокойно.

Каждый день он здорово помогает мне в атакующей игре. Не только мне, а вообще всем. Особенно Кариму Бензема, с которым мы много играем вместе с момента моего перехода в «Реал». У нас с ним хорошая команда. Теперь я совершенно другой игрок, но с теми же качествами, что и раньше».

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Источник — УЕФА

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