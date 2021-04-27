ВИДЕО. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Это не личная разборка с Гвардиолой»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (28 апреля):

«Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем.

С большим уважением отношусь к его карьере – не только к титулам, но и к наследию, которое он выстраивает. Я являюсь тренером, который любит футбол, старается учиться, пытается играть и побеждать. Это цель любого клуба.

У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут тяжелые и очень конкурентные матчи. «Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Я очень хорошо знаю Фила Фодена по работе в Англии. Мы должны контролировать этого игрока. У нас есть идеи, как это сделать, но задача тяжелейшая. Но столь же тяжело будет против Мареза, де Брюйне, Стерлинга, Агуэро и Жезуса. Это лучшая команда мира. У них великолепные игроки и отличный тренерский штаб.

Бернат и Алекс вне игры, остальные готовы выйти на поле. «Сити» – одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с «Баварией», но посмотрим, кто знает. Самое важное – это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше».