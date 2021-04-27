Ман Юнайтед – Рома. Прогноз на матч Артема Федецкого

Прогноз эксперта на матч 1/2 финала Лиги Европы

  • 27.04.2021 19:30
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Ман Юнайтед – Рома. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч полуфинала Лиги Европы «Ман Юнайтед» – «Рома».

«Понятно, что «Манчестер Юнайтед» ожил. «Рома» в 1/8 финала Лиги Европы выбила «Шахтер». Я думаю, это было принципиально для Фонсеки. Какой бы футболист не переходил из одного клуба в другой, конечно же, он где-то что-то хочет доказать. А здесь тренер Фонсека, наверное, тоже хотел показать, что он тоже чего-то стоит. На самом деле он неплохой тренер.

Попробуем предсказать результат в матче между английской и итальянской командами. МЮ более предпочтительно сейчас смотрится. Если посмотреть на их результаты и на положение в турнирной таблице АПЛ, можно понять, что манкунианцы где-то прибавили в сыгранности, в игре.

И на футбольном поле сразу видно, что и микроклимат в раздевалке улучшился. Видны сдвиги в лучшую сторону. Попробую предположить результат этой встречи. Думаю, счет может быть 2:0 или 2:1 в пользу МЮ.

В 2007-м году МЮ выигрывал у «Ромы» 7:1 на «Олд Траффорд»? Да, такое бывает с каждой командой», - сказал Федецкий. 

Матч «Ман Юнайтед» – «Рома» состоится 29-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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