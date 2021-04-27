Львов – Рух. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на пропущенный матч 18-го тура УПЛ «Львов» – «Рух».

«Мы видим, что «Львов» набрал такой хороший ход. Они три тура кряду куют победы. Галицкая команда смогла обыграть «Александрию» (3:1), «Минай» (1:0) и «Десну» (1:0). Команда два матча кряду не пропускает. Я в Луцке был на их поединке с «Минаем». И могу сказать, что у «Львова» неплохая команда. Хотя первый тайм был вяленький со стороны обеих команд, но, когда «Львов» забил, второй тайм был поживее и моменты были. Интересная игра получилась.

У «Львова» действительно хорошая команда. Они взяли, можно сказать, золотые три очка в поединке против «Десны». Там Чернигов и пенальти не забил, здорово выручил Александр Ильющенков. А когда выигрываешь несколько матчей подряд, появляется такой дух, что хочется побеждать еще и еще. Будет интересный матч. Это же будет дерби. На данном этапе это львовское дерби!

Я где-то болею за «Рух». И мой хороший друг Григорий Козловский президент этого клуба. Я знаю его амбиции и знаю, что он делает с командой. Он хочет ее развивать и развивать детский футбол. Радует инфраструктура, которая строится. Приятно, что «Рух» победил в предыдущем туре в выездном поединке с «Мариуполем» (0:3). Будет неплохой матч. В этой игре я склоняюсь к тому, что будет где-то такой ничейный результат или 0:0, или 1:1.

Почему «Львов» смог выиграть у «Шахтера» (3:2) и «Десны» (1:0)? Рука тренера тоже приносит свои плоды. Мы видим, сколько людей тренировали «Львов» до Анатолия Бессмертного. А когда пришел Бессмертный, у команды поменялся и рисунок игры. Стали ближе отношения между тренером и футболистами, какое-то взаимопонимание появилось. И если есть такой результат, наверное, у «Львова» все-таки неплохой коллектив.

Главному тренеру удалось достучаться до футболистов, они его услышали. А самое приятное для тренера, я думаю, это счет. Победы в предыдущих матчах, конечно, Бессмертного не могут не радовать. Поэтому тут рука тренера чувствуется сразу», - сказал Федецкий.

Матч «Львов» – «Рух» состоится 28-го апреля. Начало встречи в 19:00.