Без четырех игроков основы. Шахтер готовится к матчу с Днепром-1

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу УПЛ против «Днепра-1», однако команда вынуждена работать без четырех игроков основы.

Остаток сезона пропустят защитники Исмаили и Валерий Бондарь, а также хавбек Евгений Коноплянка и форвард Жуниор Мораес.

Кроме того, сегодня индивидуально работали Алан Патрик и Тарас Степаненко.

Команда Луиша Каштру находится на 2-м месте, опережая «Зарю» на 4 очка при матче в запасе для соперника.

«Шахтер» 1 мая встретится на НСК «Олимпийский» с «Днепром-1» в рамках УПЛ.