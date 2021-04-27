Без четырех игроков основы. Шахтер готовится к матчу с Днепром-1

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу УПЛ против «Днепра-1», однако команда вынуждена работать без четырех игроков основы.
Остаток сезона пропустят защитники Исмаили и Валерий Бондарь, а также хавбек Евгений Коноплянка и форвард Жуниор Мораес.
Кроме того, сегодня индивидуально работали Алан Патрик и Тарас Степаненко.
Команда Луиша Каштру находится на 2-м месте, опережая «Зарю» на 4 очка при матче в запасе для соперника.
«Шахтер» 1 мая встретится на НСК «Олимпийский» с «Днепром-1» в рамках УПЛ.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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А что если попадет заря в лч? Сколько коэфов могут принести?
Почему перед началом ЛЕ в прошлом сезоне, заря продала своих лидеров? Слив АЕКу, в итоге всего 6 очей в группе.
В заре не видно роста. Если кто то заиграет и будет какое то предложение за небольшие деньги, его сразу продадут, да и насрать на коэфы и то что команде представлять страну. А одной победы нам как раз и не хватило для 11 строчки)
А что если попадет заря в лч? Сколько коэфов могут принести?
Почему перед началом ЛЕ в прошлом сезоне, заря продала своих лидеров? Слив АЕКу, в итоге всего 6 очей в группе.
В заре не видно роста. Если кто то заиграет и будет какое то предложение за небольшие деньги, его сразу продадут, да и насрать на коэфы и то что команде представлять страну. А одной победы нам как раз и не хватило для 11 строчки)
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