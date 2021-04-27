Без четырех игроков основы. Шахтер готовится к матчу с Днепром-1

Команда Луиша Каштру борется за 2-е место УПЛ

  • 27.04.2021 19:31
  • 1502 просмотра
  • 5 комментариев
Без четырех игроков основы. Шахтер готовится к матчу с Днепром-1
© shakhtar.com

«Шахтер» продолжает подготовку к матчу УПЛ против «Днепра-1», однако команда вынуждена работать без четырех игроков основы.

Остаток сезона пропустят защитники Исмаили и Валерий Бондарь, а также хавбек Евгений Коноплянка и форвард Жуниор Мораес.

Кроме того, сегодня индивидуально работали Алан Патрик и Тарас Степаненко.

Команда Луиша Каштру находится на 2-м месте, опережая «Зарю» на 4 очка при матче в запасе для соперника.

«Шахтер» 1 мая встретится на НСК «Олимпийский» с «Днепром-1» в рамках УПЛ.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 27.04.2021 19:57
    0
    DK1961, 27.04.2021 19:41
    Надеюсь, Днепр-1 поможет Заре выгнать бибизьянок из ЛЧ
    Уверен что шахтер в следующем сезоне подбавит.
    А что если попадет заря в лч? Сколько коэфов могут принести?
    Почему перед началом ЛЕ в прошлом сезоне, заря продала своих лидеров? Слив АЕКу, в итоге всего 6 очей в группе.
    В заре не видно роста. Если кто то заиграет и будет какое то предложение за небольшие деньги, его сразу продадут, да и насрать на коэфы и то что команде представлять страну. А одной победы нам как раз и не хватило для 11 строчки)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 27.04.2021 19:56
    0
    Alexander Киев, 27.04.2021 19:43
    Прям как Заря в конце прошлого сезона, мяч в центре поля держала и время тянула для Дна, которое Колосу проиграло дома и свободно выпадало с ЛЧ (2-го места), да?
    Ну как мы вас натянули-то , без 20 образил ?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.04.2021 19:43
    -7
    DK1961, 27.04.2021 19:41
    Надеюсь, Днепр-1 поможет Заре выгнать бибизьянок из ЛЧ
    Прям как Заря в конце прошлого сезона, мяч в центре поля держала и время тянула для Дна, которое Колосу проиграло дома и свободно выпадало с ЛЧ (2-го места), да?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 27.04.2021 19:41
    0
    Надеюсь, Днепр-1 поможет Заре выгнать бибизьянок из ЛЧ
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 27.04.2021 19:34
    +4
    Днепро-1 вы сила
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 27.04.2021 19:34
    +4
    Днепро-1 вы сила
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 27.04.2021 19:57
    0
    DK1961, 27.04.2021 19:41
    Надеюсь, Днепр-1 поможет Заре выгнать бибизьянок из ЛЧ
    Уверен что шахтер в следующем сезоне подбавит.
    А что если попадет заря в лч? Сколько коэфов могут принести?
    Почему перед началом ЛЕ в прошлом сезоне, заря продала своих лидеров? Слив АЕКу, в итоге всего 6 очей в группе.
    В заре не видно роста. Если кто то заиграет и будет какое то предложение за небольшие деньги, его сразу продадут, да и насрать на коэфы и то что команде представлять страну. А одной победы нам как раз и не хватило для 11 строчки)
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 27.04.2021 19:56
    0
    Alexander Киев, 27.04.2021 19:43
    Прям как Заря в конце прошлого сезона, мяч в центре поля держала и время тянула для Дна, которое Колосу проиграло дома и свободно выпадало с ЛЧ (2-го места), да?
    Ну как мы вас натянули-то , без 20 образил ?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 27.04.2021 19:41
    0
    Надеюсь, Днепр-1 поможет Заре выгнать бибизьянок из ЛЧ
    Ссылка
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