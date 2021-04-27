Максим ШАЦКИХ: «Супряга не готов быть первым форвардом Динамо»

Экс-игрок и тренер киевлян оценил молодого форварда

  • 27.04.2021 19:11
  • 870 просмотров
  • 3 комментария
Максим ШАЦКИХ: «Супряга не готов быть первым форвардом Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Максим Шацких, бывший нападающий «Динамо», а также экс-наставник команды в тренерском штабе Александра Хацкевича, оценил форварда Владислава Супрягу.

«Почему Супряга не заиграл? Тогда Влад не был готов стать первым нападающим «Динамо» Киев. И сейчас он не готов, я считаю. А то, что говорят, мол, в «Днепре» забил 15 голов, то там была другая команда и другие задачи. Но сейчас у него нет места в основе, нужно спрашивать у Луческу. Есть же причины этой ситуации».

«У «Динамо» сейчас из форвардов только Беседин и Супряга. С Владом нужно работать. В целом, с ним индивидуально нужно работать много», - считает Шацких.

После завершения дисквалификации Артема Беседина наставник команды Мирча Луческу почти не доверяет Супряге. Игрок во второй части сезона УПЛ провел 5 матчей и голов не забивал.

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Источник — Вацко Live

(6 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.04.2021 19:44
    0
    15 дырявые хотели за Супрягу
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 27.04.2021 19:23
    0
    О, Вацко Лайф вышел новый. Контента на 18 статей на сайте теперь хватит ))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 19:22
    0
    Супряга лінивий. З нього зробили зірку, а він в ту казку і повірив. Якщо за розум не візьметься, то про нього можна забути.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.04.2021 19:44
    0
    15 дырявые хотели за Супрягу
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 27.04.2021 19:23
    0
    О, Вацко Лайф вышел новый. Контента на 18 статей на сайте теперь хватит ))
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 19:22
    0
    Супряга лінивий. З нього зробили зірку, а він в ту казку і повірив. Якщо за розум не візьметься, то про нього можна забути.
    Ссылка
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