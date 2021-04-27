Максим ШАЦКИХ: «Супряга не готов быть первым форвардом Динамо»

Максим Шацких, бывший нападающий «Динамо», а также экс-наставник команды в тренерском штабе Александра Хацкевича, оценил форварда Владислава Супрягу.

«Почему Супряга не заиграл? Тогда Влад не был готов стать первым нападающим «Динамо» Киев. И сейчас он не готов, я считаю. А то, что говорят, мол, в «Днепре» забил 15 голов, то там была другая команда и другие задачи. Но сейчас у него нет места в основе, нужно спрашивать у Луческу. Есть же причины этой ситуации».

«У «Динамо» сейчас из форвардов только Беседин и Супряга. С Владом нужно работать. В целом, с ним индивидуально нужно работать много», - считает Шацких.

После завершения дисквалификации Артема Беседина наставник команды Мирча Луческу почти не доверяет Супряге. Игрок во второй части сезона УПЛ провел 5 матчей и голов не забивал.