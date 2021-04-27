ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Восхищаюсь Неймаром, он сделал футбол лучше»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, а также рассказал о лидерах парижан Неймаре и Килиане Мбаппе.
Матч ПСЖ - «Манчестер Сити» состоится 28 апреля в 22:00 по Киеву.
Смотрите видео пресс-конференции специалиста:
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.