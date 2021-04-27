Мирча ЛУЧЕСКУ: «Моя победа для всех болельщиков, кому за 70»

Румынский тренер пример для подражания

  • 27.04.2021 17:59
  • 568 просмотров
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Моя победа для всех болельщиков, кому за 70»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после завоевания титул чемпиона Украины поделился мыслями о том, для кого эта победа.

«Я мог бы держаться подальше от такого давления, но я не могу жить в таком мире. Это я. Я мог бы тренировать в Румынии, но мне нужно было противостояние на высшем уровне. Некоторые уже считают меня легендой. Я не согласен. Я не хочу быть легендой, я хочу жить!

 Если азарт и энтузиазм будут такими же как сейчас, то я не остановлюсь никогда. 

Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм. На первой конференции в Киеве я сказал, что моими большими поклонниками будут те, кто старше 70 лет. Моя победа - это также их победа. Я показал, что добиться успеха можно в любом возрасте».

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Источник — Gazeta Sporturilor

(3 голоса)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:23
    0
    Я б сказал даже больше, Луческу всем циганам в пример, в том смысле что не надо вести "циганское житие", а приспосабливаться в циливизованной жизни.
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    futbolboss
    online
      futbolboss, 27.04.2021 18:23
    0
    Я б сказал даже больше, Луческу всем циганам в пример, в том смысле что не надо вести "циганское житие", а приспосабливаться в циливизованной жизни.
    Ссылка
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