Мирча ЛУЧЕСКУ: «Моя победа для всех болельщиков, кому за 70»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после завоевания титул чемпиона Украины поделился мыслями о том, для кого эта победа.

«Я мог бы держаться подальше от такого давления, но я не могу жить в таком мире. Это я. Я мог бы тренировать в Румынии, но мне нужно было противостояние на высшем уровне. Некоторые уже считают меня легендой. Я не согласен. Я не хочу быть легендой, я хочу жить!

Если азарт и энтузиазм будут такими же как сейчас, то я не остановлюсь никогда.

Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой же энтузиазм. На первой конференции в Киеве я сказал, что моими большими поклонниками будут те, кто старше 70 лет. Моя победа - это также их победа. Я показал, что добиться успеха можно в любом возрасте».