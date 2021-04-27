Интер намерен подписать Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в конце сезона покидает клуб, этим летом может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Calciomercato, с борьбу за 32-летнего аргентинца включился «Интер». Напомним, что главным претендентом на футболиста является «Барселона». Ранее сообщалось, что Агуэро перейдет в каталонский клуб, если там останется Лео Месси.

В случае, если «Интеру» не удастся договориться с Агуэро, миланцы переключат свое внимание на боснийского форварда «Ромы» Эдина Джеко и французского игрока «Челси» Оливье Жиру.

В нынешнем сезоне на счету Агуэро 3 гола в 15 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.