Интер намерен подписать Агуэро

Форвард «Ман Сити» может перебраться в Италию

  • 27.04.2021 16:30
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Интер намерен подписать Агуэро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в конце сезона покидает клуб, этим летом может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Calciomercato, с борьбу за 32-летнего аргентинца включился «Интер». Напомним, что главным претендентом на футболиста является «Барселона». Ранее сообщалось, что Агуэро перейдет в каталонский клуб, если там останется Лео Месси.

В случае, если «Интеру» не удастся договориться с Агуэро, миланцы переключат свое внимание на боснийского форварда «Ромы» Эдина Джеко и французского игрока «Челси» Оливье Жиру. 

В нынешнем сезоне на счету Агуэро 3 гола в 15 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Источник — Calciomercato

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