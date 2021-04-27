НЕЙМАР: «У ПСЖ есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Форвард парижан настроен победить «Манчестер Сити»

  • 27.04.2021 16:16
  • 244 просмотра
  • 0 комментариев
НЕЙМАР: «У ПСЖ есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ Неймар высказался о грядущем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Это будет сложная игра, легких матчей на данном этапе Лиги чемпионов не бывает. «Манчестер Сити» — отличная команда, с отличными футболистами. Будет также сложно, как и с «Баварией». Но мы хорошо подготовлены и сделаем все, чтобы выиграть.

Я заметил изменения с тех пор, как приехал сюда. Мы одна из лучших команд Европы, нас уважают соперники, мы второй сезон подряд находимся в полуфинале Лиги чемпионов… 

Когда я перешел в ПСЖ, моей целью была победа в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы впервые вышли в финал. У нас есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов, игроки, персонал. Мы много работаем, атмосфера отличная», - сказал Неймар

Матч ПСЖ — «Манчестер Сити» состоится 28 апреля. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК ПСЖ

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности