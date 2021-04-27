НЕЙМАР: «У ПСЖ есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий ПСЖ Неймар высказался о грядущем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Это будет сложная игра, легких матчей на данном этапе Лиги чемпионов не бывает. «Манчестер Сити» — отличная команда, с отличными футболистами. Будет также сложно, как и с «Баварией». Но мы хорошо подготовлены и сделаем все, чтобы выиграть.

Я заметил изменения с тех пор, как приехал сюда. Мы одна из лучших команд Европы, нас уважают соперники, мы второй сезон подряд находимся в полуфинале Лиги чемпионов…

Когда я перешел в ПСЖ, моей целью была победа в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы впервые вышли в финал. У нас есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов, игроки, персонал. Мы много работаем, атмосфера отличная», - сказал Неймар

Матч ПСЖ — «Манчестер Сити» состоится 28 апреля. Начало матча в 22:00 по Киеву.