Хосеп ГВАРДИОЛА: «АПЛ - самый важный турнир, но ЛЧ - самый приятный»

Тренер готовится к полуфиналу против ПСЖ

  • 27.04.2021 16:25
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Хосеп ГВАРДИОЛА: «АПЛ - самый важный турнир, но ЛЧ - самый приятный»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами перед первым полуфинальным поединком Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Манчестер Сити» не входит в элиту Лиги чемпионов, но мы хотим быть в группе таких команд. Мы рады, что у нас хорошая ситуация в АПЛ, где мы близки к титулу. АПЛ - самый важный турнир, но Лига чемпионов, наверное, самый приятный для победы».

«Для большинства наших игроков это первый полуфинал ЛЧ. Все здоровы и готовы к матчу, мы рады, что у нас есть такая возможность. Для некоторых клубов полуфинал Лиги чемпионов - в порядке вещей, но для нас многое в новинку».

«Мы понимаем, что у соперника будут моменты в обоих матчах. Все знают уровень атаки ПСЖ, так что чего еще ждать», - сказал Гвардиола.

Матч ПСЖ - «Манчестер Сити» состоится 28 апреля.

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Источник — BBC

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