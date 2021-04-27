Александрия продает болельщикам газон своего стадиона

«Александрия» после матча с «Шахтером» закрыла стадион Ника, где к старту нового сезона будет уложен новый газон.

А старое поле клуб решил продать болельщикам. Сообщается, что небольшие куски газона все желающие могут купить за 99 гривен.

Покупатель получит именной сертификат.

В последнем матче на этом газоне «Александрия» обыграла «Шахтер» 2:0.