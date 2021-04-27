Александрия продает болельщикам газон своего стадиона

Клуб закрыл стадион на реконструкцию

  • 27.04.2021 15:51
  • 1289 просмотров
  • 2 комментария
Александрия продает болельщикам газон своего стадиона
© fco.com.ua

«Александрия» после матча с «Шахтером» закрыла стадион Ника, где к старту нового сезона будет уложен новый газон.

А старое поле клуб решил продать болельщикам. Сообщается, что небольшие куски газона все желающие могут купить за 99 гривен.

Покупатель получит именной сертификат.

В последнем матче на этом газоне «Александрия» обыграла «Шахтер» 2:0.

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Источник — ФК Александрия

(6 голосов)

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Комментарии
    =*=
      =*=, 27.04.2021 16:28
    -2
    Нормальный вариант.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2021 16:20
    +1
    А може краще застелити якесь поле для дітей десь в Чигирині?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2021 16:20
    +1
    А може краще застелити якесь поле для дітей десь в Чигирині?
    Ссылка
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