Луиш КАШТРУ: «Шахтер переживает ужаснейший момент, ночной кошмар»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру согласен с тем, что нынешний сезон прошел для команды крайне неудачно.
«К сожалению, очень много неприятных совпадений по травмам сейчас. Как и во всем сезоне это было. И коронавирус, и травмы. Вы сами знаете. Мы должны признать, что переживаем ужаснейший момент, ночной кошмар. Вообще не играем на нашем уровне».
«Наша цель - всегда побеждать, а сейчас мы не выигрываем. У нас остается три решающие игры в борьбе за 2-е место. Нужно смотреть вперед и работать», - сказал Каштру.
«Заря» отстает от «Шахтера» на 4 очка, но имеет матч в запасе.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Сейчас бы были на втором и горя не знали бы.
Сейчас бы были на втором и горя не знали бы.
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