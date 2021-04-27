Луиш КАШТРУ: «Шахтер переживает ужаснейший момент, ночной кошмар»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру согласен с тем, что нынешний сезон прошел для команды крайне неудачно.

«К сожалению, очень много неприятных совпадений по травмам сейчас. Как и во всем сезоне это было. И коронавирус, и травмы. Вы сами знаете. Мы должны признать, что переживаем ужаснейший момент, ночной кошмар. Вообще не играем на нашем уровне».

«Наша цель - всегда побеждать, а сейчас мы не выигрываем. У нас остается три решающие игры в борьбе за 2-е место. Нужно смотреть вперед и работать», - сказал Каштру.

«Заря» отстает от «Шахтера» на 4 очка, но имеет матч в запасе.