Луиш КАШТРУ: «Шахтер переживает ужаснейший момент, ночной кошмар»

Команде еще нужно сохранить 2-е место

  • 27.04.2021 15:27
  • 2018 просмотров
  • 10 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Шахтер переживает ужаснейший момент, ночной кошмар»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру согласен с тем, что нынешний сезон прошел для команды крайне неудачно.

«К сожалению, очень много неприятных совпадений по травмам сейчас. Как и во всем сезоне это было. И коронавирус, и травмы. Вы сами знаете. Мы должны признать, что переживаем ужаснейший момент, ночной кошмар. Вообще не играем на нашем уровне».

«Наша цель - всегда побеждать, а сейчас мы не выигрываем. У нас остается три решающие игры в борьбе за 2-е место. Нужно смотреть вперед и работать», - сказал Каштру.

«Заря» отстает от «Шахтера» на 4 очка, но имеет матч в запасе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 27.04.2021 16:40
    -1
    ... А работа с моложежью у Каштру как раз жирный плюс, она у него прогрессирует, шо наши, шо бразилы...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 27.04.2021 16:38
    -1
    DKTheBest2, 27.04.2021 15:44
    Тому,що необхідно і своїх гравців готувати, та загравати іх регулярно, а не випускати на поле сім легіонерів та ще двох натуралізованих гравців, а коли у них починається срад, то замінити іх нікому.
    это - бред, то что ты написал. Плобремыы шахты больше в психологии, каштру не держит удар, не умеет подбирать ключи к сложным игрокам, и "коронаперерыв" как-то все поставил с ног на головы (в статистике так точно) шо для шахты, шо для СбУ...
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 27.04.2021 16:33
    -1
    Vbolivalnyk-Peter, 27.04.2021 16:06
    Ну що починайте "стимулювати" суперників Зорі, а то ЛЧ зможите хіба що на трибунах або по ТБ дивитися....
    А что плохого в стимулировании соперника соперника? Вот если бы своих соперников, тогда да...
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 27.04.2021 16:27
    +2
    Вот когда Заре аукаются и необязательные ничьи, и проигрыш во втором туре Мариуполю.
    Сейчас бы были на втором и горя не знали бы.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.04.2021 16:26
    +1
    Минай и Ингулец, кстати не будут ложиться под ШЛАКтер, ибо они в зоне вылета, там каждое очко важно, так что будут гонять кротов только так, вот если бы были середняки, которым ничего не нужно было бы легче, хотя как показывает Александрия, каждый в чукре может кротов по кругу пускать, даже если ничего уже не нужно, дырка кротовская сейчас уже разработанная многими
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.04.2021 16:10
    +1
    Там у вас попереду просто ТОП суперники - Минай, Інгулець. Так що давайте якось зберіться. Суперники серйозні - на рівних з ФК Львів грали (Інгулець навіть не програв, а Минай лише через суддівську помилку програв, бо "посипався")...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.04.2021 16:06
    0
    Ну що починайте "стимулювати" суперників Зорі, а то ЛЧ зможите хіба що на трибунах або по ТБ дивитися....
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 15:44
    +2
    Тому,що необхідно і своїх гравців готувати, та загравати іх регулярно, а не випускати на поле сім легіонерів та ще двох натуралізованих гравців, а коли у них починається срад, то замінити іх нікому.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 27.04.2021 15:38
    0
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 27.04.2021 15:33
    +1
    Досить ліпити відмазки
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 27.04.2021 16:27
    +2
    Вот когда Заре аукаются и необязательные ничьи, и проигрыш во втором туре Мариуполю.
    Сейчас бы были на втором и горя не знали бы.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 27.04.2021 15:44
    +2
    Тому,що необхідно і своїх гравців готувати, та загравати іх регулярно, а не випускати на поле сім легіонерів та ще двох натуралізованих гравців, а коли у них починається срад, то замінити іх нікому.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.04.2021 16:26
    +1
    Минай и Ингулец, кстати не будут ложиться под ШЛАКтер, ибо они в зоне вылета, там каждое очко важно, так что будут гонять кротов только так, вот если бы были середняки, которым ничего не нужно было бы легче, хотя как показывает Александрия, каждый в чукре может кротов по кругу пускать, даже если ничего уже не нужно, дырка кротовская сейчас уже разработанная многими
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.04.2021 16:10
    +1
    Там у вас попереду просто ТОП суперники - Минай, Інгулець. Так що давайте якось зберіться. Суперники серйозні - на рівних з ФК Львів грали (Інгулець навіть не програв, а Минай лише через суддівську помилку програв, бо "посипався")...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 27.04.2021 15:33
    +1
    Досить ліпити відмазки
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 27.04.2021 16:06
    0
    Ну що починайте "стимулювати" суперників Зорі, а то ЛЧ зможите хіба що на трибунах або по ТБ дивитися....
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 27.04.2021 15:38
    0
    Ссылка
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